Toyota отзывает 113 автомобилей Highlander

ООО "Тойота Мотор" отзывает 113 автомобилей марки Toyota Highlander. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 5 ноября 2018 года по настоящее время. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что, согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС), применимого для российского рынка, отзываемые автомобили должны быть оснащены противотуманными фарами с галогенными лампами. Из-за особенностей производственного процесса сборки автомобилей, существует вероятность того, что на автомобилях были установлены противотуманные фары с лампам светодиодного типа вместо галогенных. В этом состоянии автомобили Toyota Highlander не соответствуют ОТТС для российского рынка.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена противотуманных фар.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).



ООО "Тойота Мотор", являющееся официальным представителем Toyota на российском рынке, осуществляет свою деятельность в России с 1 апреля 2002 года.





"AK&M" от 30.01.2019