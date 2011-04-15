Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 января

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 31 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5778
1 Азербайджанский манат 38.9618
100 Армянских драмов 13.5838
1 Белорусский рубль 30.6154
1 Болгарский лев 38.6587
1 Бразильский реал 17.7675
100 Венгерских форинтов 23.8430
1000 Вон Республики Корея 59.1911
10 Гонконгских долларов 84.2709
1 Датская крона 10.1296
1 Доллар США 66.0987
1 Евро 75.5706
100 Индийских рупий 92.8607
100 Казахстанских тенге 17.3405
1 Канадский доллар 49.8783
100 Киргизских сомов 94.6634
10 Китайских юаней 98.4681
10 Молдавских леев 38.6091
1 Новый туркменский манат 18.9124
10 Норвежских крон 77.8135
1 Польский злотый 17.6005
1 Румынский лей 15.9021
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.3511
1 Сингапурский доллар 48.9366
10 Таджикских сомони 70.0941
1 Турецкая лира 12.5092
10000 Узбекских сумов 78.8538
10 Украинских гривен 23.8121
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.5232
10 Чешских крон 29.3277
10 Шведских крон 72.8192
1 Швейцарский франк 66.3708
10 Южноафриканских рэндов 48.6188
100 Японских иен 60.4663
"AK&M" от 30.01.2019