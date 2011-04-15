Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 января

Банк России установил на 31 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5778

1 Азербайджанский манат 38.9618

100 Армянских драмов 13.5838

1 Белорусский рубль 30.6154

1 Болгарский лев 38.6587

1 Бразильский реал 17.7675

100 Венгерских форинтов 23.8430

1000 Вон Республики Корея 59.1911

10 Гонконгских долларов 84.2709

1 Датская крона 10.1296

1 Доллар США 66.0987

1 Евро 75.5706

100 Индийских рупий 92.8607

100 Казахстанских тенге 17.3405

1 Канадский доллар 49.8783

100 Киргизских сомов 94.6634

10 Китайских юаней 98.4681

10 Молдавских леев 38.6091

1 Новый туркменский манат 18.9124

10 Норвежских крон 77.8135

1 Польский злотый 17.6005

1 Румынский лей 15.9021

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.3511

1 Сингапурский доллар 48.9366

10 Таджикских сомони 70.0941

1 Турецкая лира 12.5092

10000 Узбекских сумов 78.8538

10 Украинских гривен 23.8121

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.5232

10 Чешских крон 29.3277

10 Шведских крон 72.8192

1 Швейцарский франк 66.3708

10 Южноафриканских рэндов 48.6188

100 Японских иен 60.4663

"AK&M" от 30.01.2019