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30/01/2019
12:48

Часть помещений в "Меховике" реализуют на торгах

Часть нежилых помещений в жилом доме, построенном в стиле конструктивизма для кооператива "Меховик", в границах Садового кольца реализуют на аукционе через Единую торговую площадку Москвы. Об этом говорится в материалах Департамента города Москвы по конкурентной политике, который выступает организатором аукциона.

Объект продажи находится в собственности города Москвы.
На торги выставлен нежилой объект площадью 115 кв. м, расположенный в жилом доме в Красносельском районе по адресу: Ананьевский переулок, 4/2 строение 1. Реализуемые помещения подключены к инженерным сетям, электрическая мощность составляет 220 Вольт.

Начальная стоимость лота составляет 9.5 млн руб.
Заявки для участия в торгах принимаются до 13 марта.
Здание в Ананьевском переулке, 4/2 строение 1 построено в 1920-е годы. Объект в стиле конструктивизма спроектировал архитектор В.М. Маят для кооператива "Меховик". Своё название переулок получил от фамилии купца и банкира Ивана Степановича Ананова в 1887 году, и изначально звучал как "Анановский" переулок. Ещё раньше, в XVIII веке, на месте Ананьевского переулка находился огромный полковой артиллерийский двор. Здесь же располагалась артиллерийская школа - одно из первых московских учебных заведений.

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