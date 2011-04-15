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30/01/2019
13:40

Экспорт продукции АПК в Сербию в 2018 году вырос на 10% до $80 млн

Экспорт продукции АПК в Сербию в 2018 году увеличился на 10% до $80 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам встречи министра сельского хозяйства России Сергея Левина с государственным секретарём Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Богданом Игичем.

В частности, в прошлом году объём торговли продукцией АПК между Россией и Сербией достиг $450 млн. При этом российский экспорт увеличился на 10% и составил $80 млн, а импорт из Сербии уменьшился на 8% до $370 млн.

С.Левин и Б.Игич также обсудили сотрудничество в области фитосанитарного надзора и перспективы подписания соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.


"AK&M" от 30.01.2019
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