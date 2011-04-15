Ингосстрах застраховал по ОСАГО транспорт Производственно-технического центра пожарной и аварийно-спасательной техники

Ингосстрах победил в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в 2019 году, организованном ГБУ "Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В рамках договора застраховано свыше 100 транспортных средств, состоящих на балансе организации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор заключен сроком на один год.



В конкурсе, помимо Ингосстраха, принимали участие 3 страховые компании федерального уровня.



ГБУ "Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники" – предприятие, отвечающее за поддержание в постоянной готовности транспортных средств, техники и оборудования, задействованных в обеспечении предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ГБУ "ПТЦ ПАСТ" начало свою работу 29 марта 2013 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 30.01.2019