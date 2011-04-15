Роскомнадзор определил победителей конкурса на наземное эфирное вещание. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В результате проведения конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот победителями признаны: АНО Радиоканал "Вера, надежда, любовь" (Якутск), 87.9 МГц, 0.5 кВт, концепция вещания "свободная"; ООО "Радио-Дача" (Якутск), 88.3 МГц, 0.5 кВт, концепция вещания "свободная"; АО "Региональный Радиоканал" (Сыктывкар), 90.4 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная"; ООО "МКР-Медиа" (Сыктывкар), 95.7 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная"; ОАО "ТРК ВС РФ "Звезда" (Кызыл) 104.4 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная"; АНО Радиоканал "Вера, надежда, любовь" (Кызыл), 104.8 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная"; ООО "Серебряный дождь" Бердск (пункт установки передатчика - Новосибирск), 96.6 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная"; ООО "Радио Родных Дорог" (Арзамас), 87.8 МГц, 0.25 кВт, концепция вещания "свободная".



Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию признала несостоявшимся конкурс на радиоканал частотой 89.6 МГц, 0.25 кВт (Арзамас, концепция вещания "свободная") в связи с отказом от участия единственного участника.



Также несостоявшимся признан конкурс на радиоканал частотой 100.3 МГц, 0.25 кВт (Новочебоксарск, пункт установки передатчика - Чебоксары, концепция вещания - "свободная") в связи с отсутствием заявок на участие в этом конкурсе.



"AK&M" от 30.01.2019