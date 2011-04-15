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30/01/2019
17:33

Количество контрафактной продукции в РФ в 2018 году выросло на 60.4%

Количество контрафактной продукции в РФ в 2018 году выросло на 60.4% (6.1 млн единиц) до 16.2 млн единиц. Об этом говорится в материалах ФТС России.

Всего за прошедший год было заведено 1.255 тыс. дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (в 2017 году - 1.072 тыс. дел). Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 6.8 млрд руб. (в 2017 году - 4.5 млрд руб.).

Предметами правонарушений чаще всего являлись: этикетки (бирки), пищевые пакеты, автозапчасти, биологически активные добавки, медицинские изделия, упаковочные материалы, алкогольная продукция, леска, бритвенные станки, парфюмерная продукция и товары легкой промышленности.

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности пополнился 299 новыми объектами и по итогам года насчитывал 4.916 тыс. единиц.


"AK&M" от 30.01.2019
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