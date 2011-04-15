Количество контрафактной продукции в РФ в 2018 году выросло на 60.4% (6.1 млн единиц) до 16.2 млн единиц. Об этом говорится в материалах ФТС России.



Всего за прошедший год было заведено 1.255 тыс. дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (в 2017 году - 1.072 тыс. дел). Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 6.8 млрд руб. (в 2017 году - 4.5 млрд руб.).



Предметами правонарушений чаще всего являлись: этикетки (бирки), пищевые пакеты, автозапчасти, биологически активные добавки, медицинские изделия, упаковочные материалы, алкогольная продукция, леска, бритвенные станки, парфюмерная продукция и товары легкой промышленности.



Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности пополнился 299 новыми объектами и по итогам года насчитывал 4.916 тыс. единиц.





"AK&M" от 30.01.2019