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30/01/2019
15:02

Объём платежей через Госуслуги в 2018 году вырос в 1.7 раза до 52.6 млрд руб.

Объём платежей через Госуслуги в 2018 году вырос в 1.7 раза и составил 52.6 млрд руб. против 30.3 млрд в 2017 году и 8.1 млрд в 2016 году. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2018 году пользователи портала госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19.9 млрд руб., государственные пошлины - на 17.5 млрд руб., штрафы - на 9.8 млрд руб., судебные задолженности - на 4.3 млрд руб.

Число пользователей портала госуслуг за 2018 год увеличилось на 21 млн (32%), до 86 млн.

Количество посещений портала возросло более чем на 30% до 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1.6 млн пользователей.

Всего в 2018 году через портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России - граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности - услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4.8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Было оказано почти 2.6 млн услуг по замене водительского удостоверения.

"AK&M" от 30.01.2019
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