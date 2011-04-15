Объём платежей через Госуслуги в 2018 году вырос в 1.7 раза до 52.6 млрд руб.

Объём платежей через Госуслуги в 2018 году вырос в 1.7 раза и составил 52.6 млрд руб. против 30.3 млрд в 2017 году и 8.1 млрд в 2016 году. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



В 2018 году пользователи портала госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19.9 млрд руб., государственные пошлины - на 17.5 млрд руб., штрафы - на 9.8 млрд руб., судебные задолженности - на 4.3 млрд руб.



Число пользователей портала госуслуг за 2018 год увеличилось на 21 млн (32%), до 86 млн.



Количество посещений портала возросло более чем на 30% до 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1.6 млн пользователей.



Всего в 2018 году через портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России - граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности - услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4.8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Было оказано почти 2.6 млн услуг по замене водительского удостоверения.



"AK&M" от 30.01.2019