Первые параметры реформы финансирования строительства жилой недвижимости провалены, Д.Логинов

Первые базовые параметры реформы финансирования строительства жилой недвижимости государством и строительным рынком были благополучно провалены. Об этом заявил руководитель Юридического департамента АН "Бон Тон" Дмитрий Логинов в рамках дискуссионной панели "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после", которая прошла на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



Первоначальная реформа предполагала, что переход на эскроу-счета будет носить довольно плавный характер. Первый этап (до июля 2018 года) должен был быть подготовительным, в период которого планировалось сформировать нормативно-правовую базу. Затем был предусмотрен годовой переходный период, когда застройщики сами выбирали, работать ли по эскроу-счетам, либо работать по старой схеме. И с 1 июля 2019 года все новые проекты должны были реализовываться в рамках измененного законодательства уже в обязательном порядке.



"Но последний закон был принят, мягко говоря, значительно позже 1 июля 2018 года. И вновь это не окончательная редакция, и к концу весенней сессии будет новый пакет изменений. Фактически мы всё ещё находимся в том самом подготовительном периоде, когда нормативная база ещё нарабатывается. Естественно, никакого переходного периода нет. У нас будет подготовительный, подготовительный, подготовительный, а где-нибудь к концу июня примут закон, и с 1 июля мы начнём работать, у кого как получится", - поясняет Д.Логинов.



На сегодняшний момент не определены даже те параметры, которые кому-то разрешат работать по старой схеме, а кому-то по новой. "Буквально только сегодня появилась информация, что окончательно эти критерии будут названы в течение февраля 2019 года. То есть нам только в феврале скажут, кто в июне сможет продолжить работу по старой схеме", - сетует спикер.



Так вышло по нескольким причинам: из-за объективной ситуации, которая сложилась на рынке, то есть из-за позиции многих застройщиков, которые фактически всерьёз не стали использовать этот переходный период добровольного использования счетов эскроу.



По его словам, первоначальные параметры реформы предполагали, что к 1 июлю 2019 года рынок должен на 30% уже состоять из договоров участия в долевом строительстве, заключённых с использованием счетов эскроу. "Естественно, ни на какие 30% мы не выходим, но зато базовые показатели реформы, которые предполагают, что к концу 2020 года 95% всех договоров будут заключаться с эскроу-счетами, скорее всего, будут достигнуты, опять же, если застройщики не буду пытаться каким-то образом от этого уклоняться", - сказал Д.Логинов.



Напомним, с 1 июля в РФ начинают работать новые правила финансирования строительства жилой недвижимости. Многие игроки рынка говорят, что первые пару месяцев работа будет происходить в рамках задела 2018 года, но потом вместе с ипотекой застройщики будут испытывать все сложности новых реалий.



"AK&M" от 30.01.2019