Застройщики могут приостановить работу из-за реформы финансирования строительства жилья

Застройщики могут приостановить работу в связи с реформой финансирования строительства жилой недвижимости. Об этом заявил финансовый директор федеральной девелоперской компании "ТАЛАН" Евгений Романенко в рамках дискуссионной панели "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после", которая прошла на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



Так, по его мнению, после перехода на проектное финансирование около трети застройщиков могут приостановить свою работу или совсем уйти с рынка, поскольку они не получат проектное финансирование от банков. Проблема в процедурных особенностях предоставления банковского кредитования застройщикам жилья.



На взгляд финансового директора, самые неудобные для застройщиков условия новой реальности - это требования к минимальному размеру собственного участия в проекте - плата за вход. "Если раньше мы - региональный застройщик - могли зайти в проект, вложив в него 7-10-12% от бюджета, то по новым правилам - это не менее 15%. А по факту размер собственного участия определяется банком на кредитном комитете при условии его оценки рентабельности проекта. А вот как банк оценивает рентабельность проекта, наверное, из вас никто не знает", - говорит Е.Романенко.



По опыту спикера, банк смотрит на проект консервативно, а застройщик - оптимистично. "В результате цены, которые мы планируем в своей модели, учитывают вилку цены на старте и в конце. Мы показываем банкирам некую средневзвешенную цену, которая чуть больше, чем рыночная, потому что мы же закладываем, что рынок будет расти в это время. Банк же принимает ту цену, которая сейчас есть на рынке. После этого, так как банк консервативен, применяется дисконт. Сбербанк - 25%, - напоминает Е.Романенко. - И получается, что и без того сокращённая выручка проекта ещё больше сократилась". Потом происходят дополнительные перерасчёты, в результате которых, "входная плата" девелопера увеличивается до 30-40%. Усложняется ситуация и тем, что получение проектного финансирования занимает много времени. "Три-четыре месяца - это нормативный срок для получения проектного финансирования. "В регионах застройщики будут вынуждены искать либо сервис, который позволит им пройти все эти процедуры, либо думать о том, чтобы сворачивать деятельность" - говорит Е.Романенко.



"AK&M" от 30.01.2019