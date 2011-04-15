Банк "Санкт-Петербург" готов к реформе финансирования строительства жилья. Об этом заявила руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчётов по сделкам с недвижимостью банка Екатерина Синельникова в рамках дискуссионной панели "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после", которая прошла на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



"В банке есть корпоративный блок и розница. Изначально эскроу у нас был в чистом виде розничный бизнес. Это эскроу-счета, это ипотека. Если спросить наш корпоративный блок, нужна ли нам ипотека, то они скажут "нет". Это два разных бизнеса. И у нас появилась теперь новая формулировка - кумулятивная маржа - что мы в итоге получаем от проекта в целом: и от ипотеки, и от проектного финансирования. Какими ресурсами можем поделиться, чтобы эта стройка завершилась. Теперь мы и команда банка, и команда застройщика", - объясняет Е.Синельникова.



По её словам, теперь банк проводит совместные встречи, разрабатываются совместные программы. "То, что с 1 июля 2019 года все накопленные разрешения строительства должны уйти в эскроу-счета, заставляет максимально быстро перестраиваться к рынку, адаптироваться. Это, конечно, решение не по щелчку. Целая машина должна развернуться в сторону новых условий. Это сложно", - отмечает банкир.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 9 месяцев 2018 года по МСФО составила 6.5 млрд руб.



"AK&M" от 30.01.2019