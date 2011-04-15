Будущие изменения законодательства выгодны дольщикам, Альфа-банк

Будущие изменения законодательства выгодны дольщикам. Об этом заявил начальник отдела Дирекции транзакционного бизнеса Aльфа-банка Евгений Жилов в рамках дискуссионной панели "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после", которая прошла на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



"Безусловно, изменения законодательства выгодны дольщикам, потому что дольщик абсолютно защищён, что бы не случилось с застройщиком", - сказал Е.Жилов.



По его мнению, новая схема также позволяет существенно снизить ставки по кредитованию застройщика, та как деньги с эскроу-счетов используются для фондирования проекта. Но этот процесс связан с определенными сложностями. Важно оценить насколько хорошо застройщик будет продавать. Потому что стоимость ресурсов для застройщика зависит от того, насколько хорошо он продает на старте и, соответственно, формирует средства для самофинансирования. Если он продает плохо, тогда он вынужден пользоваться в полной мере кредитными деньгами и только постепенно замещать их теми, которые будут накапливаться с продаж. "Кроме того есть риск, что застройщик не продаст всё на этапе строительства, и что-то останется в конце. Да, по более высокой цене, но это уже будет совсем другая история", - подчеркнул Е.Жилов.



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"AK&M" от 30.01.2019