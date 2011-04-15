ЦБ объявил учётную цену золота на 31 января - 2790.18 руб./г против 2790.60 руб./г на 30 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 31 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2790.18 руб./грамм
Серебро: - 33.69 руб./грамм
Платина: - 1734.10 руб./грамм
Палладий: - 2856.16 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
24.01 25.01 26.01 29.01 30.01
Золото 2740.20 2715.63 2718.93 2757.73 2790.60
Серебро 32.54 32.65 32.42 32.59 33.45
Платина 1686.90 1680.62 1701.78 1719.07 1744.73
Палладий 2872.63 2858.33 2784.73 2859.47 2855.98