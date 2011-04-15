Средняя фактическая экспортная цена на нефть в ноябре 2018 года составила $511.4 за тонну (92% к октябрю 2018 года). Об этом сообщил Росстат.



Цена мирового рынка на нефть Urals составляла $473 за тонну (81.8% к октябрю).



Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в январе-ноябре 2018 года составил 29%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 45.1% (в январе-ноябре 2017 года, соответственно, 26.8% и 44.5%).





"AK&M" от 30.01.2019