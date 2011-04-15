РФ ввела ограничения на поставки продукции с ряда белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Так, Россельхознадзор с 31 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной следующими белорусскими предприятиями: ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" в связи с повторным выявлением превышения КМАФАнМ в говядине; ООО "ЭкспортАльфаГрупп" - в связи с повторным выявлением тетрациклина в говядине (два случая).



Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции, вырабатываемой ниже перечисленными белорусскими предприятиями: УП "Пинский кооппром" Пинского РАЙПО - в связи с выявлением тетрациклина в говядине; ООО "ПровитБел" - в связи с выявлением превышения КМАФАнМ в полуфабрикатах замороженных.





"AK&M" от 30.01.2019