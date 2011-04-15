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30/01/2019
17:02

Железнодорожную станцию в ТПУ "Ховрино" построят к началу 2021 года

Строительство железнодорожной станции в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы уже построили автовокзал, который в ближайшие месяцы начнет принимать междугородние и даже международные рейсы. Но на этом развитие ТПУ "Ховрино" не заканчивается: ведётся строительство железнодорожной станции", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, новая станция будет максимально приближена к автовокзалу.

ТПУ "Ховрино" станет конечной станцией также для пассажиров, которые будут прибывать из Республики Беларусь, Украины, Молдавии, Прибалтики, а также из Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов этих направлений.

"AK&M" от 30.01.2019
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