Москва вложит в строительство ТПУ почти 53 млрд руб., М.Хуснуллин

На строительство транспортной составляющей пересадочных узлов из бюджета города будет направлено около 53 млрд руб. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщил Стройкомплекс.



"Сейчас в столице строится и проектируется 96 транспортных хабов. Программа строительства ТПУ из года в год будет набирать обороты и развиваться", - сказал М.Хуснуллин.



"Мы ожидаем, что проекты ТПУ принесут нам от 150 до 250 млрд руб.", - подчеркнул М.Хуснуллин.



По его словам, основная задача создания ТПУ - организация комфортной пересадки между различными видами транспорта.



"AK&M" от 30.01.2019