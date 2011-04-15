Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/01/2019
17:34

Москва вложит в строительство ТПУ почти 53 млрд руб., М.Хуснуллин

На строительство транспортной составляющей пересадочных узлов из бюджета города будет направлено около 53 млрд руб. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщил Стройкомплекс.

"Сейчас в столице строится и проектируется 96 транспортных хабов. Программа строительства ТПУ из года в год будет набирать обороты и развиваться", - сказал М.Хуснуллин.

"Мы ожидаем, что проекты ТПУ принесут нам от 150 до 250 млрд руб.", - подчеркнул М.Хуснуллин.

По его словам, основная задача создания ТПУ - организация комфортной пересадки между различными видами транспорта.

"AK&M" от 30.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100