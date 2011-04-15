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30/01/2019
17:46

В Москве отремонтируют Малый Москворецкий мост

Малый Москворецкий мост, который соединяет улицу Болотная на острове Балчуг с улицей Большая Ордынка, ждёт капитальный ремонт, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мост построен ещё в 1937 году в рамках реализации Генерального плана развития Москвы 1935 года. Капитальный ремонт будет вестись в четыре этапа, движение закроют лишь частично. Все работы планируется завершить за восемь месяцев", - сказал В.Леонов.

Строители очистят и покрасят бетонные поверхности, на проезжей части и тротуаре заменят дорожное покрытие. Также отремонтируют и восстановят ограждения.

Длина моста - 32.5 м, ширина - 40 м. Он однопролётный, монолитно-железобетонный.

Отметим, что сейчас в столице обновляют Большой Москворецкий мост. Его ремонт завершат до конца 2019 года. Пока на одной половине моста идут работы, вторая открыта для пешеходов и транспорта: по две полосы в каждом направлении.

"AK&M" от 30.01.2019
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