В Москве отремонтируют Малый Москворецкий мост

Малый Москворецкий мост, который соединяет улицу Болотная на острове Балчуг с улицей Большая Ордынка, ждёт капитальный ремонт, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мост построен ещё в 1937 году в рамках реализации Генерального плана развития Москвы 1935 года. Капитальный ремонт будет вестись в четыре этапа, движение закроют лишь частично. Все работы планируется завершить за восемь месяцев", - сказал В.Леонов.



Строители очистят и покрасят бетонные поверхности, на проезжей части и тротуаре заменят дорожное покрытие. Также отремонтируют и восстановят ограждения.



Длина моста - 32.5 м, ширина - 40 м. Он однопролётный, монолитно-железобетонный.



Отметим, что сейчас в столице обновляют Большой Москворецкий мост. Его ремонт завершат до конца 2019 года. Пока на одной половине моста идут работы, вторая открыта для пешеходов и транспорта: по две полосы в каждом направлении.



"AK&M" от 30.01.2019