ЦБ сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала "Плюс Банка"

ЦБ сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала ПАО "Плюс Банк". Об этом говорится в сообщении Банка России.



Так, согласно отчётности банка, значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определённого пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11 января по 16 января 2019 года).



Одновременно банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств ($14.1 млн) по договорам субординированных межбанковских займов банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка до уровня не ниже 5.125%.



"AK&M" от 30.01.2019