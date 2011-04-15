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30/01/2019
17:48

ЦБ сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала "Плюс Банка"

ЦБ сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала ПАО "Плюс Банк". Об этом говорится в сообщении Банка России.

Так, согласно отчётности банка, значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определённого пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11 января по 16 января 2019 года).

Одновременно банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств ($14.1 млн) по договорам субординированных межбанковских займов банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка до уровня не ниже 5.125%.

"AK&M" от 30.01.2019
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