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30/01/2019
16:15

Инфляция за неделю, с 22 по 28 января, составила 0.1%, с начала месяца - 1%

Инфляция за неделю, с 22 по 28 января 2019 года, составила 0.1%, с начала месяца - 1%. Об этом сообщил Росстат.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.1%, сосиски, сардельки, творог жирный, крупу гречневую и вермишель - на 0.3%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.1%, свинину - на 0.3%, масло подсолнечное - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.3%, в том числе на помидоры свежие - 4.3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0.1-0.3%.

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