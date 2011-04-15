Инфляция за неделю, с 22 по 28 января, составила 0.1%, с начала месяца - 1%

Инфляция за неделю, с 22 по 28 января 2019 года, составила 0.1%, с начала месяца - 1%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.1%, сосиски, сардельки, творог жирный, крупу гречневую и вермишель - на 0.3%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.1%, свинину - на 0.3%, масло подсолнечное - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.3%, в том числе на помидоры свежие - 4.3%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.



Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0.1-0.3%.



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