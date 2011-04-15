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30/01/2019
18:21

Три хорды и Южную рокаду соединят в кольцо

Три строящихся в столице хорды и Южную рокаду соединят в кольцо, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Решение уже принято, и деньги на это выделены. Увязать строящиеся дорожные объекты было непросто. Самый сложный участок находится в южной части проекта", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что после завершения строительства значительно расширится транспортная сеть.

"Замкнув кольцо, мы получим транспортную артерию больше, чем МКАД, причём внутри самой Московской кольцевой автодороги", - отметил М.Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что две строящиеся хорды - Северо-Восточная,Северо-Западная, проектируемая Юго-Восточная хорда и Южная рокада образуют в Москве полноценное транспортное кольцо.

С учётом подъездных путей и выходов на вылетные магистрали общая длина хордового кольца составит 133 км. Это сопоставимо с МКАД протяжённостью 109 км, и в три раза длиннее 35-километрового Третьего транспортного кольца.


"AK&M" от 30.01.2019
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