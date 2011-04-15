Три хорды и Южную рокаду соединят в кольцо

Три строящихся в столице хорды и Южную рокаду соединят в кольцо, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Решение уже принято, и деньги на это выделены. Увязать строящиеся дорожные объекты было непросто. Самый сложный участок находится в южной части проекта", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра подчеркнул, что после завершения строительства значительно расширится транспортная сеть.



"Замкнув кольцо, мы получим транспортную артерию больше, чем МКАД, причём внутри самой Московской кольцевой автодороги", - отметил М.Хуснуллин.



Ранее сообщалось, что две строящиеся хорды - Северо-Восточная,Северо-Западная, проектируемая Юго-Восточная хорда и Южная рокада образуют в Москве полноценное транспортное кольцо.



С учётом подъездных путей и выходов на вылетные магистрали общая длина хордового кольца составит 133 км. Это сопоставимо с МКАД протяжённостью 109 км, и в три раза длиннее 35-километрового Третьего транспортного кольца.





"AK&M" от 30.01.2019