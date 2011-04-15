Россия сократит сроки выдачи въездных виз

В России в ближайший месяц будет утверждена новая стратегия развития туризма, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, пишет газета "Ведомости".



Она включает меры по смягчению визового режима для туристов, приезжающих в Россию.



"Есть хороший пример: у нас всё больше регионов, где появляются электронные визы, которые выдаются на более короткий срок, стоимость выдачи которых меньше. По этому пути надо будет идти", - сказал министр.



Он отметил, что повсеместное распространение электронных виз - "вопрос, связанный и с безопасностью, и с внешнеполитической деятельностью". "Поэтому будем совместно работать и с МИДом, и с правоохранительными органами, чтобы, не нарушая принципов безопасности, эта процедура [получения визы] была максимально короткой, удобной и позволяла даже тем туристам, которые принимают решение о спонтанной поездке за неделю-две до фактической своей поездки, такую поездку в Россию осуществить", - отметил М.Орешкин.



Сейчас иностранные туристы, которые решили куда-нибудь поехать на выходные, в Россию поехать не могут, добавил он.



"AK&M" от 30.01.2019