Дайджест газеты "Коммерсант" от 31 января 2019 года.



БАНКИ ВЫМЫВАЮТСЯ ИЗ СИСТЕМЫ

В 2019 ГОДУ С ЛИЦЕНЗИЯМИ ПРОСТЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ 50 ИГРОКОВ



ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно, ожидают в "Эксперт РА". Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий. В результате из 440 действующих банков к концу года рынок покинут не менее 50 игроков. Прошлогодние аналогичные прогнозы оказались достаточно точными.





НЕВЪЕЗДНОЕ СЪЕСТНОЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ ПО МОСКВЕ ГРОЗЯТ ПЕРЕБОЯМИ С ПРОДУКТАМИ





Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Как стало известно "Ъ", об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.





ВОПРОС ОСОБОЙ БАГАЖНОСТИ

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВОЗА ТОВАРОВ ОБЕСПОКОИЛИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ



Ограничения на стоимость личного багажа, которые вступили в силу с 1 января, вызвали вопросы у железнодорожников. Теперь сухопутным и водным транспортом беспошлинно можно ввозить товар для личного пользования стоимостью до €500 и весом до 25 кг, тогда как для воздушного транспорта сохранились нормы в €10 тыс. и 50 кг. В результате железнодорожники опасаются оттока пассажиров, потерю доходов от которого ОАО РЖД может компенсировать ростом грузовых тарифов. Морские перевозчики пока не протестуют, зато операторы регулярных автобусных маршрутов разделяют опасения. Как и железнодорожников, их в первую очередь беспокоит линия Петербург-Хельсинки.





КОНСТАНТИН ЧУЙЧЕНКО ЗАБРАЛ У АЛЕКСАНДРА КОНОВАЛОВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ ПЕРЕХОДИТ ИЗ МИНЮСТА В АППАРАТ БЕЛОГО ДОМА



Президент Владимир Путин вчера освободил от должности статс-секретаря-заместителя главы Минюста Юрия Любимова. По данным "Ъ", он переходит на пост заместителя главы аппарата правительства РФ вице-премьера Константина Чуйченко, который, в частности, курирует госпрограмму "Юстиция" и реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД). Господин Любимов отвечал в Минюсте за экономическое законодательство, регистрацию ведомственных актов и взаимодействие с другими госорганами. У главы ведомства Александра Коновалова теперь не хватает двух из разрешенных ему семи заместителей.





МОСКВЕ ПОДБРАСЫВАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

КАМПАНИЮ КПРФ В МОСГОРДУМУ БУДУТ ПРОВОДИТЬ БИЗНЕСМЕН И ВНУК ПАРТИЙНОГО ЛИДЕРА





Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов предложил мэру Москвы Сергею Собянину назначить столичным бизнес-омбудсменом вице-президента "Деловой России" Татьяну Минееву. Кандидатом на этот пост называли депутата Мосгордумы (МГД) от КПРФ Леонида Зюганова, но сейчас планы изменились. По словам источников "Ъ", он вновь пойдет на выборы в столичный парламент и будет одним из главных публичных лиц партии на выборах вместе с экс-кандидатом в мэры Москвы предпринимателем Вадимом Куминым.





"ЗВЕЗДУ" ПОДТЯНУТ К РЫНКУ СУБСИДИЯМИ

БЮДЖЕТ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ВЕРФЬЮ И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ



Как стало известно "Ъ", бюджет будет субсидировать строительство танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" на верфи "Звезда", чтобы их стоимость была сопоставима с ценами в Южной Корее. Минпромторг уже разработал соответствующий проект постановления правительства. Мера может вступить в силу в 2020 году и действовать до 2036 года. Объем финансирования пока не определен, но собеседники "Ъ" утверждали, что стоимость строительства на "Звезде" может быть выше в полтора раза. Эксперты полагают, что это нарушит принципы равной конкуренции между предприятиями РФ. По их подсчетам, объем субсидии может превысить 10 млрд руб. в год.





"САФМАР" ПО НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ

МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ ПЕРЕДАЛ СЫНУ ДОЛЮ В ХОЛДИНГЕ



Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид. Как считают эксперты, после решения проблем, возникших в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на промышленных активах, его сын - на финансовых.





ЛУКОЙЛ ПРОБИЛСЯ К ТРИЛЛИОНАМ

ПРАВИЛА МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС ДЛЯ ЮГА РОССИИ УПРОСТИЛИ



Как выяснил "Ъ", поддержанная правительством программа модернизации старых ТЭС с инвестициями 1,9 трлн руб. могла не затронуть юг России. По правилам модернизацию нельзя вести в дефицитных энергорайонах без страхующих мощностей. Из-за того, что правительство притормозило принятие постановления, продлевающего работу Новочеркасской ГРЭС, Объединенная энергосистема (ОЭС) Юга формально оказалась дефицитной, и это помешало бы инвесторам выставить заявки проектов на весенний отбор. Но основной владелец ТЭС на юге России ЛУКОЙЛ смог провести через "Совет рынка" правки, обходящие эти ограничения. Это позволит компании, по оценкам экспертов, заявить модернизацию до 1,3 ГВт стоимостью 30-40 млрд руб.





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"AK&M" от 31.01.2019