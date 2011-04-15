Дайджест газеты "Ведомости" от 31 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 31 января 2019 года.





НЕФТЯНИКИ ДОПЛАТЯТ ЗА БЕНЗИН



Нефтяникам придется заплатить государству 10 млрд рублей за продажу бензина в России. Но эти расходы им компенсируют при продаже дизельного топлива так, что компании останутся в плюсе.



В январе производители бензина будут вынуждены заплатить в бюджет по 3 600 руб. за каждую проданную на внутреннем рынке тонну автобензина (АИ-92 и АИ-95), подсчитал по просьбе "Ведомостей" аналитик Vygon Consulting Евгений Тыртов. Таким образом нефтеперерабатывающим предприятиям придется суммарно отдать бюджету 10 млрд руб, за то что они произвели 280 000 т бензина в январе и отгрузили его на АЗС России.



Казус произошел из-за ситуации, которая сложилась на топливном рынке, а также из-за новых правил налогового маневра, которые начали действовать с января этого года.





"ДЛЯ БАНКА РОССИИ ВАЖНЕЕ, ЧТОБЫ ГРАЖДАНИНУ БЫЛО УДОБНЕЕ"



Ольга Скоробогатова - о том, в чем расходятся взгляды ЦБ и Сбербанка и как россияне станут в будущем расплачиваться за товары и услуги.



Переговоры об интервью с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой мы начали почти два года назад. Она говорит, что работает с 9.30 до позднего вечера и тяжело приходится всем: "Сейчас есть время только на звонки любимого мужа".



Она один из немногих топ-менеджеров, которые пришли в Центробанк с рынка. Скоробогатова курирует многие финтех-проекты, которые, если "полетят", могут изменить не только банковский бизнес, но вообще работу с персональными данными, включая госуслуги, и таким образом затронут всех в России.



Один такой проект многие (прежде всего бюджетники) уже успели опробовать - национальную карту "Мир". Не успела она завоевать место под солнцем, как Центробанк начал создавать ей конкурента - Систему быстрых платежей, которая позволит совершать переводы со счета на счет по номеру телефона, а со временем - и расплачиваться в магазинах без наличных и карт.



Этот и ряд других проектов ЦБ очень не нравится Сбербанку, поскольку угрожает его монополии в платежах.





ЦБ АГИТИРУЕТ ЗА БИОМЕТРИЮ



ЦБ и "Ростелеком" поедут в регионы агитировать за свою биометрию. Они попытаются доказать состоятельность системы местным журналистам и банкам.



В первой половине 2019 г. Центробанк проведет информационную кампанию в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС), чтобы объяснить ее преимущества. Сотрудники ЦБ и "Ростелекома" проведут в регионах встречи с представителями региональных СМИ, местных банков и отделений федеральных банков. Цель - через СМИ рассказать людям об удаленной идентификации, а банкам разъяснить, как оптимизировать процессы регистрации и последующей удаленной идентификации клиентов.



Встречи планируются в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. ЕБС начала работать летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию - изображение лица и слепок голоса - в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом.





ТУМАН НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОЛЕТА



Авиакомпании стали чаще отменять и задерживать рейсы из-за приказа Минтранса. Он ужесточил требования к работе аэропортов в плохую погоду.



Минтранс своим приказом от 24 ноября 2017 г. ввел новые требования к аэродромам. При заходе на посадку по первой категории необходимо установить визуальный контакт с огнями полосы на расстоянии не менее 800 м, по второй категории - не менее 400 м, т. е. при значительно худшей видимости. ICAO (Международная организация гражданской авиации) таких требований не предъявляет.



Абсурдность приказа, который не соответствует требованиям ICAO, в том, что категория полосы отражает ее способность принимать суда, а локатор обзора нужен для контроля за вылетом и аэродромной техникой, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. По его словам, приказ вышел как реакция на гибель президента Total Кристофа де Маржери: в октябре 2014 г. его самолет при вылете из "Внуково" столкнулся с выехавшим на полосу снегоуборщиком, все люди на борту погибли.





АРЕСТОВАН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ



Обвиненный в убийствах карачаево-черкесский сенатор Рауф Арашуков арестован прямо в зале заседаний Совета федерации.



Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду прямо во время пленарного заседания Совета Федерации. Вчера же СКР сообщил, что в Петербурге был задержан отец Рауфа Арашукова Рауль. Его подозревают в причастности к хищениям газа на сумму более чем на 30 млрд руб.



СКР сообщил, что задержание Арашуковых - часть "масштабной работы по декриминализации" Карачаево-Черкесской республики (КЧР).



Следствие считает, что Рауль Арашуков, используя связи, "способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности" в компании топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа. Участники преступного сообщества "обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей", и похищали газ, продавая его компаниям и физлицам за наличный расчет.





ЧАСТОТЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ



Государство подталкивает сотовые компании к созданию единого оператора 5G. Чиновники готовы выдать ему необходимые частоты бесплатно, без аукциона.



Единый оператор 5G, создание которого сейчас обсуждают чиновники и сотовые компании, сможет получить частоты без торгов. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. По его словам, речь идет о частотах в диапазоне 1-6 ГГц. Причина - и без того высокие расходы операторов, отметил Иванов.



Если же по каким-то причинам единый оператор не будет создан, частоты надо будет разыгрывать между операторами на аукционах по локально-территориальному принципу.





СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЖДЕТ УМНЫХ



За последние три года в российских компаниях появилось много новых должностей. И основным спросом пользуются вовсе не программисты.



Хедхантинговое агентство "Контакт" недавно опросило 556 руководителей и выяснило, какие новые должности создали респонденты в последние три года и кого собираются нанимать в ближайшие годы. Традиционная группа новых должностей - с приставкой digital: digital-маркетологи, digital-менеджеры, digital-аналитики. Но не менее востребованной была группа специалистов по повышению эффективности производства: у респондентов появились должности директоров по качеству, менеджеров НИОКР, директоров по инновационному развитию, специалистов по поиску новых технологий.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 31.01.2019