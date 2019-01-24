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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 31 января, в размере 66.0987 руб. против 66.3412 руб. на 30 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
30.01.19 - 66.3412 руб.
29.01.19 - 65.9300 руб.
26.01.19 - 65.9170 руб.
25.01.19 - 66.0016 руб.
24.01.19 - 66.3318 руб.
"AK&M" от 30.01.2019