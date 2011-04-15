Сбербанк профинансировал земельный банк строительной компании на 1 млрд руб.

Сбербанк открыл кредитную линию группе компаний "Брусника" на пополнение земельного банка. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Планируется, что сделка будет заключена в феврале 2019 года. Ее сумма составит 1 млрд руб. сроком на 3 года. Денежные средства пойдут на покупку или аренду земельных участков, а также на расселение жилого фонда под снос для строительства новых объектов.



"Группа компаний "Брусника" - строительная компания с филиалами в городах: Екатеринбург, Новосибирск ("Брусника.Сибакадемстрой"), Тюмень, Сургут и Москва. У компаний общий вектор развития и единое управление. Специализируется на строительстве демократичного городского жилья в крупных городах России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 31.01.2019