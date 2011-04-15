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31/01/2019
11:19

Рост индекса Московской биржи может быть продолжен

Торги на Московской бирже стартовали в плюсе. Ожидания от сегодняшней сессии положительные: рост индекса МосБиржи может быть продолжен. Фондовые площадки отыгрывают позитив со стороны ФРС, которая не упомянула по результатам последнего заседания о дальнейшем повышении ставок. Это позитивный момент для рисковых активов и развивающихся стран в целом. Об этом говорится в комментанрии аналитика БКС Брокер Дмитрия Пучкарева.

Аналитик также отмечает успехи Минфина РФ на последнем аукционе по размещению ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI с утра растает на 0.3%. Поддержку оказывают и цены на нефть, которые сегодня поднялись выше $62. На этом фоне USD/RUB может опуститься до уровня 65, который продолжительное время выступал зоной поддержки для валютной пары.

Еще один положительный момент – приток иностранного капитала на российский рынок, здесь традиционным флюгером выступает динамика обыкновенных акций Сбербанка, которые показывают опережающую тенденцию в последнее время.


"AK&M" от 31.01.2019
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