Рост индекса Московской биржи может быть продолжен

Торги на Московской бирже стартовали в плюсе. Ожидания от сегодняшней сессии положительные: рост индекса МосБиржи может быть продолжен. Фондовые площадки отыгрывают позитив со стороны ФРС, которая не упомянула по результатам последнего заседания о дальнейшем повышении ставок. Это позитивный момент для рисковых активов и развивающихся стран в целом. Об этом говорится в комментанрии аналитика БКС Брокер Дмитрия Пучкарева.



Аналитик также отмечает успехи Минфина РФ на последнем аукционе по размещению ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI с утра растает на 0.3%. Поддержку оказывают и цены на нефть, которые сегодня поднялись выше $62. На этом фоне USD/RUB может опуститься до уровня 65, который продолжительное время выступал зоной поддержки для валютной пары.



Еще один положительный момент – приток иностранного капитала на российский рынок, здесь традиционным флюгером выступает динамика обыкновенных акций Сбербанка, которые показывают опережающую тенденцию в последнее время.





"AK&M" от 31.01.2019