Ингосстрах выплатил возмещение в связи с повреждением воздушного судна

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату перестраховочного возмещения в размере $950 тыс. в связи с повреждением воздушного судна MD-83. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел в июне 2018 года, когда при посадке в одном из аэропортов республик бывшего СССР в сложных метеоусловиях воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и получило значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей.



В результате рассмотрения происшествие было признано СПАО "Ингосстрах" страховым случаем, повреждения воздушного судна квалифицированы как полная конструктивная гибель, и произведена выплата перестраховочного возмещения в размере $950 тыс. в соответствии с условиями договора перестрахования, заключенного через ООО "Колмонт Рус-Страховые Брокеры".



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 31.01.2019