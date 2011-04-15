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31/01/2019
10:41

Активный рост в США вчера вечером поддержан сегодня

Внешний фон на начало торгов благоприятный. Активный рост в США вчера вечером поддержан сегодня и практически всеми азиатскими индексами, благо хорошая статистика из Японии и Китая тому способствует. Надежды на длительную передышку в торговой войне США и Китая и мягкая риторика ФРС вселяют оптимизм в игроков и позволяют рассчитывать на доминирование позитива до ухода на празднование Нового года по Восточному календарю. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Для уверенной реализации этого сценария необходим только подъём и закрепление индекса S&P500 выше 2710 п.

Доходность американских десятилеток ещё сократилась на фоне ожиданий мягкой политики американского регулятора.

Товарные рынки нейтральны, в целом динамика боковая во всех сегментах.

Среди макростатистики можно отметить данные по изменению ВВП и по безработице из еврозоны, а также большой пул отдельных показателей по странам ЕС. Кроме того, поступит набор данных с американского рынка труда.

Дивидендные акции финансового и сырьевого секторов могут стать бенефициарами в случае развития восходящего тренда.


"AK&M" от 31.01.2019
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