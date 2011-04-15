Внешний фон на начало торгов благоприятный. Активный рост в США вчера вечером поддержан сегодня и практически всеми азиатскими индексами, благо хорошая статистика из Японии и Китая тому способствует. Надежды на длительную передышку в торговой войне США и Китая и мягкая риторика ФРС вселяют оптимизм в игроков и позволяют рассчитывать на доминирование позитива до ухода на празднование Нового года по Восточному календарю. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Для уверенной реализации этого сценария необходим только подъём и закрепление индекса S&P500 выше 2710 п.



Доходность американских десятилеток ещё сократилась на фоне ожиданий мягкой политики американского регулятора.



Товарные рынки нейтральны, в целом динамика боковая во всех сегментах.



Среди макростатистики можно отметить данные по изменению ВВП и по безработице из еврозоны, а также большой пул отдельных показателей по странам ЕС. Кроме того, поступит набор данных с американского рынка труда.



Дивидендные акции финансового и сырьевого секторов могут стать бенефициарами в случае развития восходящего тренда.





"AK&M" от 31.01.2019