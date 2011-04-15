ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский). По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял Камчаткомагропромбанку требования о доформировании резервов на возможные потери.



Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.



В деятельности Камчаткомагропромбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



В Камчаткомагропромбанке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Камчаткомагропромбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".





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