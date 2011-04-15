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31/01/2019
12:34

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка (Нижний Новгород). По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В деятельности Радиотехбанка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.

Кроме того, Радиотехбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников Радиотехбанка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Радиотехбанка меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление Радиотехбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Радиотехбанке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Радиотехбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".


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