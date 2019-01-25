ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 февраля в размере 65.3577 руб. против 66.0987 руб. на 31 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.01.19 - 66.0987 руб.

30.01.19 - 66.3412 руб.

29.01.19 - 65.9300 руб.

26.01.19 - 65.9170 руб.

25.01.19 - 66.0016 руб.



























































































































































"AK&M" от 31.01.2019