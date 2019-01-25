ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 февраля в размере 75.2006 руб. против 75.5706 руб. на 31 января.





Курс евро за последние 5 дней:



31.01.19 - 75.5706 руб.

30.01.19 - 75.8811 руб.

29.01.19 - 75.1932 руб.

26.01.19 - 74.6312 руб.

25.01.19 - 75.0306 руб.





























































































































































"AK&M" от 31.01.2019