Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 февраля

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Банк России установил на 1 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5608
1 Азербайджанский манат 38.5250
100 Армянских драмов 13.3985
1 Белорусский рубль 30.4060
1 Болгарский лев 38.4389
1 Бразильский реал 17.7361
100 Венгерских форинтов 23.8384
1000 Вон Республики Корея 58.7379
10 Гонконгских долларов 83.3070
1 Датская крона 10.0727
1 Доллар США 65.3577
1 Евро 75.2006
100 Индийских рупий 91.8803
100 Казахстанских тенге 17.1867
1 Канадский доллар 49.7963
100 Киргизских сомов 93.6357
10 Китайских юаней 97.4819
10 Молдавских леев 38.2768
1 Новый туркменский манат 18.7003
10 Норвежских крон 77.7781
1 Польский злотый 17.5646
1 Румынский лей 15.8701
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.3171
1 Сингапурский доллар 48.5859
10 Таджикских сомони 69.3083
1 Турецкая лира 12.5391
10000 Узбекских сумов 77.9704
10 Украинских гривен 23.5499
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.9192
10 Чешских крон 29.1997
10 Шведских крон 72.5206
1 Швейцарский франк 65.8582
10 Южноафриканских рэндов 49.0353
100 Японских иен 60.1405
"AK&M" от 31.01.2019