Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 февраля

Банк России установил на 1 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5608

1 Азербайджанский манат 38.5250

100 Армянских драмов 13.3985

1 Белорусский рубль 30.4060

1 Болгарский лев 38.4389

1 Бразильский реал 17.7361

100 Венгерских форинтов 23.8384

1000 Вон Республики Корея 58.7379

10 Гонконгских долларов 83.3070

1 Датская крона 10.0727

1 Доллар США 65.3577

1 Евро 75.2006

100 Индийских рупий 91.8803

100 Казахстанских тенге 17.1867

1 Канадский доллар 49.7963

100 Киргизских сомов 93.6357

10 Китайских юаней 97.4819

10 Молдавских леев 38.2768

1 Новый туркменский манат 18.7003

10 Норвежских крон 77.7781

1 Польский злотый 17.5646

1 Румынский лей 15.8701

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.3171

1 Сингапурский доллар 48.5859

10 Таджикских сомони 69.3083

1 Турецкая лира 12.5391

10000 Узбекских сумов 77.9704

10 Украинских гривен 23.5499

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.9192

10 Чешских крон 29.1997

10 Шведских крон 72.5206

1 Швейцарский франк 65.8582

10 Южноафриканских рэндов 49.0353

100 Японских иен 60.1405

"AK&M" от 31.01.2019