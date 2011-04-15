Банк России на 1 февраля понизил курс евро к рублю почти на 38 копеек до 75.2006 руб., курс доллара США - более чем на 74 копейки до 65.3577 руб.

Банк России на 1 февраля понизил официальный курс евро к рублю почти на 38 копеек до 75.2006 руб. с 75.5786 руб., курс доллара США - более чем на 74 копейки до 65.3577 руб. с 66.0987 руб. 31 января.



Стоимость бивалютной корзины на 1 февраля уменьшилась почти на 58 копеек (-0.82%) до 69.7870 руб. с 70.3647 руб. 31 января.







"AK&M" от 31.01.2019