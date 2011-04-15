Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/01/2019
14:57

В.Володин предложил провести парламентское расследование по фактам ущемления прав российских фармпроизводителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентское расследование по фактам ущемления прав российских фармпроизводителей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по законотворчеству, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"У нас есть право провести парламентское расследование. И попросим профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции изучить этот вопрос", - сказал В.Володин, добавив, что это будет направлено на защиту "интересов наших производителей и защиту интересов Российской Федерации".

Главные проблемы на лекарственном рынке сохраняются", - в свою очередь заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, добавив, что по-прежнему налицо тенденция, когда импортные препараты вытесняют с аптечных полок отечественные аналоги.

"Мы имеем ситуацию, когда отечественный лекарственный препарат, который был разработан по госпрограмме, на который были затрачены деньги федерального бюджета, который получил патент в Роспатенте, потом по жалобе малопонятной организации лишается этого патента", - заявил А.Исаев, добавив, что также Палата по патентным спорам принимает решение против российского производителя.

"Не знаю ни одного решения, когда палата по патентным спорам принимает решение в пользу нашего производителя", - подчеркнул парламентарий.


"AK&M" от 31.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100