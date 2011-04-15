В.Володин предложил провести парламентское расследование по фактам ущемления прав российских фармпроизводителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентское расследование по фактам ущемления прав российских фармпроизводителей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по законотворчеству, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"У нас есть право провести парламентское расследование. И попросим профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции изучить этот вопрос", - сказал В.Володин, добавив, что это будет направлено на защиту "интересов наших производителей и защиту интересов Российской Федерации".



Главные проблемы на лекарственном рынке сохраняются", - в свою очередь заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, добавив, что по-прежнему налицо тенденция, когда импортные препараты вытесняют с аптечных полок отечественные аналоги.



"Мы имеем ситуацию, когда отечественный лекарственный препарат, который был разработан по госпрограмме, на который были затрачены деньги федерального бюджета, который получил патент в Роспатенте, потом по жалобе малопонятной организации лишается этого патента", - заявил А.Исаев, добавив, что также Палата по патентным спорам принимает решение против российского производителя.



"Не знаю ни одного решения, когда палата по патентным спорам принимает решение в пользу нашего производителя", - подчеркнул парламентарий.





"AK&M" от 31.01.2019