Доля банкнот 200 и 2 тыс. руб. в 2018 году составила 6%

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Количество купюр номиналом 200 и 2 тыс. руб. в обращении постепенно увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты соседних номиналов. Об этом говорится в сообщении Банка России.
Так, в 2018 году сократилась доля 1000-рублёвых (с 31% до 27%) и 100-рублёвых (с 20% до 19%) банкнот.
В целом объём наличных денег в обращении на 1 января 2019 года составил 10.3 трлн руб. За год этот показатель вырос на 775.2 млрд руб.
"AK&M" от 31.01.2019