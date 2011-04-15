Доля банкнот 200 и 2 тыс. руб. в 2018 году составила 6%

Количество купюр номиналом 200 и 2 тыс. руб. в обращении постепенно увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты соседних номиналов. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Так, в 2018 году сократилась доля 1000-рублёвых (с 31% до 27%) и 100-рублёвых (с 20% до 19%) банкнот.



В целом объём наличных денег в обращении на 1 января 2019 года составил 10.3 трлн руб. За год этот показатель вырос на 775.2 млрд руб.





"AK&M" от 31.01.2019