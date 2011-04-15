ЦБ объявил учётную цену золота на 1 февраля - 2778.97 руб./г против 2790.18 руб./г на 31 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2778.97 руб./грамм
Серебро: - 33.44 руб./грамм
Платина: - 1718.86 руб./грамм
Палладий: - 2874.57 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.01 26.01 29.01 30.01 31.01
Золото 2715.63 2718.93 2757.73 2790.60 2790.18
Серебро 32.65 32.42 32.59 33.45 33.69
Платина 1680.62 1701.78 1719.07 1744.73 1734.10
Палладий 2858.33 2784.73 2859.47 2855.98 2856.16