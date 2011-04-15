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31/01/2019
15:17

Количество проданных в кредит автомобилей в РФ в 2018 году выросло на 10.7%

Количество проданных в кредит автомобилей в 2018 году выросло на 10.7% до 801.3 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Объём рынка новых легковых автомобилей в 2018 году, согласно данным аналитического агентства "Автостат", увеличился на 11.9% до 1.634 млн единиц.

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства "Автостат" о динамике объемов авторынка указывает на стабильность доли "кредитных" автомобилей в общих продажах в 2018 году. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49.03%, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0.5 процентных пункта (в 2017 году - 49.57%), подчёркивает НБКИ.

Продолжает расти выдача кредитов на автомобили с пробегом. По информации Автостат, полученной от 15 ведущих "автокредитных" банков, за исключением большинства кэптивных, кредиты на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году.

За прошедший год выдача кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выросла на 45% в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.


"AK&M" от 31.01.2019
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