В ЕС цены на продовольствие в декабре выросли на 0.4%, в РФ - на 2.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на публикации Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



Наиболее существенно по сравнению с предыдущим месяцем продукты подорожали в Чехии (1.3%), Польше, Великобритании, Румынии (0.9-1%).



Вместе с тем в отдельных государствах декабрьские цены на продукты в среднем были заметно ниже ноябрьских, например, на Кипре - на 3.2%, в Словении, Греции, Люксембурге - на 0.6-0.8%.



Почти во всех странах ЕС существенно повысились цены на овощи, во многих странах стали заметно дороже хлебобулочные изделия и крупы.



Овощи значительнее всего подорожали в Чехии (11.4%), Эстонии (7.5%), Польше (7.3%), Венгрии, Словакии, Финляндии (5.2-5.6%); хлебобулочные изделия и крупы - в Чехии (3.1%), Великобритании (2.5%), Швеции (2%).



В то же время в большинстве государств ЕС сохранилась тенденция к снижению потребительских цен на фрукты и на масла и жиры. Также в декабре в ЕС наблюдалось снижение цен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.



В России в декабре наибольший прирост цен отмечался на овощи - 129% (в среднем по странам Европейского союза - 2.8%). Фрукты подорожали на 3.2% (в ЕС подешевели на 0.8%), молочные изделия, сыры и яйца - на 2.4% (в среднем по ЕС цены остались на уровне предыдущего месяца).



Цены на мясо и мясопродукты в РФ увеличились на 1% (в ЕС на 0.1%), на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры - на 0.9% (в ЕС хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,4%, а цены на масла и жиры снизились на 0.7%).



Также в РФ наблюдалось удорожание сахара, джема, меда, шоколада и конфет на 0.8% (в ЕС они подешевели на 0.2%), рыбы и морепродуктов - на 0.5% (+0.1%).





"AK&M" от 31.01.2019