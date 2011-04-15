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31/01/2019
19:02

Цены производителей бензина в декабре уменьшились на 15.4%

Цены производителей автомобильного бензина в декабре 2018 года уменьшились на 15.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Удешевление бензина отмечено почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством (от 0.6% в Республике Саха (Якутия) до 29.6% в Ярославской области). В Ленинградской, Тюменской и Сахалинской областях цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне ноября 2018 года.

Потребительские цены на бензин в декабре в среднем по Российской Федерации, как и годом ранее, превышали цены производителей в 2 раза.

В декабре цены производителей на нефть сырую стали ниже на 12.2% (с начала года - увеличились на 28.4%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0.4% (с начала года - на 5.6%).

Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1.3 раза (в декабре 2017 года - 1.5 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с её ценой на мировом рынке) составило 78.8% (в декабре 2017 года 64%).





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