Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 июля

Банк России установил на 2 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1253

1 Азербайджанский манат 37.1672

100 Армянских драмов 13.2328

1 Белорусский рубль 30.8726

1 Болгарский лев 36.5213

1 Бразильский реал 16.3734

100 Венгерских форинтов 22.1347

1000 Вон Республики Корея 54.2238

10 Гонконгских долларов 80.7413

10 Датских крон 95.7091

1 Доллар США 63.0541

1 Евро 71.3962

100 Индийских рупий 91.3212

100 Казахстанских тенге 16.5485

1 Канадский доллар 48.1439

100 Киргизских сомов 90.5397

10 Китайских юаней 92.1211

10 Молдавских леев 34.9233

1 Новый туркменский манат 18.0412

10 Норвежских крон 73.8191

1 Польский злотый 16.8441

1 Румынский лей 15.0941

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.6584

1 Сингапурский доллар 46.5688

10 Таджикских сомони 66.7826

1 Турецкая лира 11.0610

10000 Узбекских сумов 73.6628

10 Украинских гривен 24.0665

1 Фунт стерлингов

Соединённого

королевства 79.7950

10 Чешских крон 28.0877

10 Шведских крон 67.8045

1 Швейцарский франк 64.1380

10 Южноафриканских рэндов 44.6980

100 Японских иен 58.2351

"AK&M" от 01.07.2019