Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 июля

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Банк России установил на 2 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1253
1 Азербайджанский манат 37.1672
100 Армянских драмов 13.2328
1 Белорусский рубль 30.8726
1 Болгарский лев 36.5213
1 Бразильский реал 16.3734
100 Венгерских форинтов 22.1347
1000 Вон Республики Корея 54.2238
10 Гонконгских долларов 80.7413
10 Датских крон 95.7091
1 Доллар США 63.0541
1 Евро 71.3962
100 Индийских рупий 91.3212
100 Казахстанских тенге 16.5485
1 Канадский доллар 48.1439
100 Киргизских сомов 90.5397
10 Китайских юаней 92.1211
10 Молдавских леев 34.9233
1 Новый туркменский манат 18.0412
10 Норвежских крон 73.8191
1 Польский злотый 16.8441
1 Румынский лей 15.0941
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.6584
1 Сингапурский доллар 46.5688
10 Таджикских сомони 66.7826
1 Турецкая лира 11.0610
10000 Узбекских сумов 73.6628
10 Украинских гривен 24.0665
1 Фунт стерлингов
Соединённого
королевства 79.7950
10 Чешских крон 28.0877
10 Шведских крон 67.8045
1 Швейцарский франк 64.1380
10 Южноафриканских рэндов 44.6980
100 Японских иен 58.2351
"AK&M" от 01.07.2019