ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 июля в размере 71.3962 руб. против 71.8179 руб. на 29 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



29.06.19 - 71.8179 руб.

28.06.19 - 71.6635 руб.

27.06.19 - 71.3816 руб.

26.06.19 - 71.2323 руб.

25.06.19 - 71.5973 руб.













































































































































"AK&M" от 01.07.2019