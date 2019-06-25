Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 июля в размере 71.3962 руб. против 71.8179 руб. на 29 июня.
Курс евро за последние 5 дней:
29.06.19 - 71.8179 руб.
28.06.19 - 71.6635 руб.
27.06.19 - 71.3816 руб.
26.06.19 - 71.2323 руб.
25.06.19 - 71.5973 руб.
"AK&M" от 01.07.2019