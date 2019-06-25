ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 2 июля в размере 63.0541 руб. против 63.0756 руб. на 29 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.06.19 - 63.0756 руб.

28.06.19 - 63.0452 руб.

27.06.19 - 62.8083 руб.

26.06.19 - 62.5229 руб.

25.06.19 - 62.9095 руб.











"AK&M" от 01.07.2019