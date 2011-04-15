Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 1 июля 2019 года.



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ ПРОСТРАННОЙ



Сотрудники Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что включенный в Стратегию пространственного развития РФ (СПР) перечень экономических специализаций регионов, разработанный по методике Минэкономики, реальных различий между ними не отражает. Таковы выводы исследования "Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию" Евгения Куценко, Василия Абашкина и Екатерины Исланкиной, опубликованного в журнале "Вопросы экономики".





ПРИЕЗЖИХ ЗОВУТ К ПАТЕНТОВАННОМУ ТРУДУ



Те же, кто прибыл в РФ без визы, работают на основании патента и уплачивают 30-60 тыс. руб. в год в бюджет региона проживания. Чтобы избежать этих платежей, иностранные работники стремятся получить РВП или ВНЖ, "не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество", отмечает МВД. Поэтому, по мнению ведомства, на тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в Налоговый и Бюджетный кодексы.





РОСГВАРДИЯ УМЕРИЛА ТЫЛ



Надо отметить, что если отставка генерала Милейко могла пройти незамеченной, то уход с поста Сергея Меликова является по-настоящему знаковым событием. Вся его жизнь была связана со службой во внутренних войсках. При этом он еще в далеком 1996 году сдал тяжелейший экзамен, получив почетную возможность носить краповый берет. Стоит отметить, что вторым руководителем Росгвардии, имеющим право гордиться таким же достижением, является генерал Ченчик. Позже господин Меликов шесть лет командовал расположенной в подмосковной Балашихе легендарной дивизией имени Дзержинского, а в 2011-2014 годах возглавлял объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе, после чего до назначения в Росгвардию служил полпредом президента в этом же федеральном округе. Среди многочисленных наград боевого генерала - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, ордена Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета.





ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОШИБСЯ КАК САПЕР



Как стало известно "Ъ", начальник инженерной службы санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров, ставший единственным серьезно пострадавшим в результате недавнего взрыва в учебном заведении, был признан и главным виновником ЧП. Хотя подрыв бомбы и был признан случайным, полковник, по версии следствия, загодя и планомерно готовил подрыв: еще во время службы в горячих точках он похитил взрывчатку, сделал из нее бомбу, затем долго хранил и перевозил "адскую машинку", а в нужный момент не сумел квалифицированно обезвредить ее, причинив, таким образом, вред собственному здоровью и военному имуществу.





ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ КОЛОНИИ ЗАМЕНИЛИ АРЕСТОМ



Как стало известно "Ъ", бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу. В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили экс-банкирше новое обвинение - в хищениях более чем на 8 млрд руб. Госпожу Боргардт доставили в Москву, где Тверской райсуд арестовал ее на два месяца. Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.





В ДЕЛЕ О ХИЩЕНИЯХ ЗЛОУПОТРЕБИЛИ С ОБВИНЕНИЕМ



Как стало известно "Ъ", Гагаринский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений материалы скандального уголовного дела о хищениях при модернизации Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). По версии следствия, деньги похитил один из бывших топ-менеджеров космического центра вместе с рядом предпринимателей при закупке оборудования для производства ракет-носителей "Ангара". Однако суд посчитал, что Следственный комитет России (СКР) при завершении расследования незаконно увеличил объём обвинений фигурантам.





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"AK&M" от 01.07.2019