ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 29 июня, в размере 63.0756 руб. против 63.0452 руб. на 27 июня

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 29 июня, в размере 63.0756 руб. против 63.0452 руб. на 28 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.06.19 - 63.0452 руб.

27.06.19 - 62.8083 руб.

26.06.19 - 62.5229 руб.

25.06.19 - 62.9095 руб.

22.06.19 - 63.1295 руб.









"AK&M" от 01.07.2019