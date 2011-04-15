Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/07/2019
11:04

Неделя начинается позитивно для глобальных финансовых рынков

Неделя начинается позитивно для глобальных финансовых рынков, так как итоги встречи президента США Д.Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина на полях G20 в целом можно назвать положительными. Стороны по итогам встречи договорились возобновить торговые переговоры. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Кроме того, США пообещали не расширять пошлины на оставшиеся импортные товары из Китая, а также заявили о готовности к честной сделке с КНР. В результате, китайский фондовый индекс Shanghai Composite в утренние часы прибавляет 2%, фьючерс на S&P500 обновил исторические максимумы.

Тем не менее, никаких конкретных сроков и деталей возможного торгового соглашения после встречи Д.Трампа и Си озвучено не было, а китайские информационные агентства достаточно скептически освещали итоги саммита Большой двадцатки, поэтому мы по-прежнему считаем, что заключение сделки, которая фундаментально что-то изменит в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, маловероятно.

Позитивные настроения на глобальных площадках сохраняются, несмотря на то что, в утренние часы был опубликован индекс производственной активности PMI в Китае от Caixin, который оказался хуже ожиданий аналитиков (49.4 vs 50.1). Теперь основное внимание участников рынка будет направлено на публикацию американского индекса производственной активности ISM (17:00 MSK). Если индекс ISM продолжит снижение, это будет еще больше усиливать ожидания снижения ставки ФРС, что сегодня способно оказать давление на доллар США.


"AK&M" от 01.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100