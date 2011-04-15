Неделя начинается позитивно для глобальных финансовых рынков, так как итоги встречи президента США Д.Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина на полях G20 в целом можно назвать положительными. Стороны по итогам встречи договорились возобновить торговые переговоры. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Кроме того, США пообещали не расширять пошлины на оставшиеся импортные товары из Китая, а также заявили о готовности к честной сделке с КНР. В результате, китайский фондовый индекс Shanghai Composite в утренние часы прибавляет 2%, фьючерс на S&P500 обновил исторические максимумы.



Тем не менее, никаких конкретных сроков и деталей возможного торгового соглашения после встречи Д.Трампа и Си озвучено не было, а китайские информационные агентства достаточно скептически освещали итоги саммита Большой двадцатки, поэтому мы по-прежнему считаем, что заключение сделки, которая фундаментально что-то изменит в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, маловероятно.



Позитивные настроения на глобальных площадках сохраняются, несмотря на то что, в утренние часы был опубликован индекс производственной активности PMI в Китае от Caixin, который оказался хуже ожиданий аналитиков (49.4 vs 50.1). Теперь основное внимание участников рынка будет направлено на публикацию американского индекса производственной активности ISM (17:00 MSK). Если индекс ISM продолжит снижение, это будет еще больше усиливать ожидания снижения ставки ФРС, что сегодня способно оказать давление на доллар США.





"AK&M" от 01.07.2019