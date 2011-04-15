Правительство РФ утвердило список запрещённых для содержания домашних животных, говорится в сообщении Минприроды России.



Документ создан в соответствии с планом-графиком подготовки проектов актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



При включении животных в перечень, запрещённых к содержанию, Минприроды России основывалось на следующих критериях. Первое - опасность для владельцев животных (крупные хищные животные, а также ядовитые животные, представляющие опасность для человека - ядовитые пауки, скорпионы). Второе - содержание в неволе животных в условиях, значительно отличающихся от привычной среды обитания, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья или приводить к гибели (морские млекопитающие и иные крупные животные).



При подготовке указанного перечня были учтены предложения экспертного зоозащитного сообщества, экспертов Московского зоопарка и Российской академии наук.





"AK&M" от 01.07.2019