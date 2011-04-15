Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/07/2019
12:00

Правительство РФ утвердило список запрещённых для содержания домашних животных

Правительство РФ утвердило список запрещённых для содержания домашних животных, говорится в сообщении Минприроды России.

Документ создан в соответствии с планом-графиком подготовки проектов актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При включении животных в перечень, запрещённых к содержанию, Минприроды России основывалось на следующих критериях. Первое - опасность для владельцев животных (крупные хищные животные, а также ядовитые животные, представляющие опасность для человека - ядовитые пауки, скорпионы). Второе - содержание в неволе животных в условиях, значительно отличающихся от привычной среды обитания, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья или приводить к гибели (морские млекопитающие и иные крупные животные).

При подготовке указанного перечня были учтены предложения экспертного зоозащитного сообщества, экспертов Московского зоопарка и Российской академии наук.


"AK&M" от 01.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100