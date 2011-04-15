Nord Stream 2 отзывает заявку по маршруту в территориальных водах Дании

Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, тем самым прекращая процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет. Об этом говорится в сообщении компании.



Официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское Энергетическое Агентство (ДЭА). "Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, цитируемый в сообщении. "Однако компании Nord Stream 2, а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учётом того, что в водах четырёх других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе".



Процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен и показал, что все технические и экологические требования выполнены и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года (UNCLOS). Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм ещё находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны. Поэтому, Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе.



Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями. Так как ожидается, что собственная добыча газа в ЕС снизится вдвое к 2035 году, Европе потребуется увеличить объемы его импорта. Поэтому своевременное завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" внесет позитивный вклад в обеспечение надежных энергетических поставок и стабильность цен для потребителей в Европе, а также поможет снизить выбросы углекислого газа благодаря тому, что природный газ сможет заменить большую долю угля в производстве энергии.



Растущий спрос на газ в Европе является веским основанием для инвестиций в данный проект, который полностью совместим с уже существующими маршрутами импорта газа.



Напомним, более двух лет назад компания Nord Stream 2 подала заявку, включая полный комплект документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), по проверенному маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Данный маршрут проходит параллельно существующему газопроводу "Северный поток" и был выбран в соответствии с рекомендациями, полученными от компетентных органов Дании. Уже после подачи этой заявки закон о Континентальном шельфе был изменен, предоставив право министру иностранных дел налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах, основываясь на национальных и международных соображениях. Это означает, что министр должен вынести позитивное, либо негативное решение до начала рассмотрения заявки Датским Энергетическим Агентством (ДЭА). Таковое решение министра ожидается с момента вступления данного закона в силу, а именно с 1 января 2018 года. Даже до сегодняшнего дня нет никакого указания на то, когда данный процесс будет завершён и, соответственно, когда Д ЭА сможет выдать разрешение.



Компания Nord Stream 2 также подала две другие заявки, включая полные комплекты документации по ОВОС, решение по которым все ещё ожидается. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае этого года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону (ИЭЗ), вне территориальных вод Дании. Соответственно, в отношении данных маршрутов, рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединенных Наций (UNCLOS). В соответствии с данной Конвенцией компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов, при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства.



"AK&M" от 01.07.2019