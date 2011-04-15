Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/07/2019
11:11

Нефть вполне может добраться до $70 за баррель

Нефть вполне может добраться до $70 за баррель, а сильным сопротивлением является отметка чуть выше $72. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Мировой позитив привёл к росту курса доллара. Это негативный факт для рубля, который будет сдерживать его укрепление. Однако на таком внешнем фоне рубль в паре с долларом все-таки попробует вернуться под отметку 63.

Сегодня мировые рынки будут отыгрывать два главных события минувших выходных: возобновление торговых переговоров между США и Китаем, и неожиданно довольно теплую встречу Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По итогам встречи со своим китайским коллегой Д.Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров и невведении новых пошлин в отношении китайских товаров. Мы трактуем это как достижение сторонами договоренности по принципиальным спорам и возможность подписания итогового документа уже в ближайшее время. Соответственно, падают риски разрастания торговой войны и стагнации мировой экономики.

Резкое и неожиданное потепление отношений США с Северной Кореей также уменьшает риски возникновения очередного политического кризиса в Азии. Об этом ярко свидетельствует золото, которое сегодня уже упало на 1.7% - для золота это очень сильное движение.

В результате, сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют около 0.8%, на 2.6% растет китайский рынок, свыше 2% приросла фондовая Япония. Более чем на 3% подскочила нефть.

Некоторая опасность заключается в том, что американские индексы близки к историческим максимумам, а свежих денег на рынке США практически нет. Поэтому коррекция "по факту" в ближайшие дни очень вероятна. В связи с этим, увлекаться покупками не стоит, полагает аналитик.


"AK&M" от 01.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100