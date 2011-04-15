Нефть вполне может добраться до $70 за баррель, а сильным сопротивлением является отметка чуть выше $72. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Мировой позитив привёл к росту курса доллара. Это негативный факт для рубля, который будет сдерживать его укрепление. Однако на таком внешнем фоне рубль в паре с долларом все-таки попробует вернуться под отметку 63.



Сегодня мировые рынки будут отыгрывать два главных события минувших выходных: возобновление торговых переговоров между США и Китаем, и неожиданно довольно теплую встречу Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.



По итогам встречи со своим китайским коллегой Д.Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров и невведении новых пошлин в отношении китайских товаров. Мы трактуем это как достижение сторонами договоренности по принципиальным спорам и возможность подписания итогового документа уже в ближайшее время. Соответственно, падают риски разрастания торговой войны и стагнации мировой экономики.



Резкое и неожиданное потепление отношений США с Северной Кореей также уменьшает риски возникновения очередного политического кризиса в Азии. Об этом ярко свидетельствует золото, которое сегодня уже упало на 1.7% - для золота это очень сильное движение.



В результате, сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют около 0.8%, на 2.6% растет китайский рынок, свыше 2% приросла фондовая Япония. Более чем на 3% подскочила нефть.



Некоторая опасность заключается в том, что американские индексы близки к историческим максимумам, а свежих денег на рынке США практически нет. Поэтому коррекция "по факту" в ближайшие дни очень вероятна. В связи с этим, увлекаться покупками не стоит, полагает аналитик.





"AK&M" от 01.07.2019